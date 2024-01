Julieta Poggio, que tiempo atrás impactó con su look inspirado en Christina Aguilera, se hizo presente en El Debate del Bailando 2023 con un outfit muy de la década del 90. Esta vez, con guiños dedicados a la serie adolescente Hannah Montana, interpretada por Miley Cyrus.

Julieta se animó a lucir una peluca rubia con flequillo recto, a la que peinó con ganchitos con forma de mariposa. Además, lució una minifalda blanca con detalles dorados, un crop top que hace juego y deja al descubierto su abdomen y unas plataformas metalizadas de taco altísimo.

Junto a las fotos de su look, sumó otra de Hannah Montana con el objetivo de destacar las similitudes entre sus estilos. “Este es mi mood (humor). Es de mentira (el cabello), chicos, pero tal vez no es de mentira... Me copa, eh”, cerró Juli, dejando la puerta abierta a la posibilidad de un cambio de look extremo ¡y definitivo!

JULIETA POGGIO ¿LE DIO UN PALITO A FRAN STOESSEL Y MARCOS GINOCCHIO?

Notero: -El nuevo vínculo ahora es con Fran Stoessel…

Julieta Poggio: -Es viejo el vínculo. Resurgió ahora por todo esto del streaming. Pero ya es viejo.

Notero: -Él, cuando estaba con Tini, dijo que no era el momento de presentar a alguien, con quien posiblemente estaba.

Julieta: -Ni idea, yo de la familia no formo parte. Así que ni idea.

Notero: -Pero vos publicaste algo, justamente a las horas de su declaración. Decía “demasiado hermosa para ser un secreto. Si no te presume, estás soltera, reina. Que nunca se les olvide”.

Julieta: -Fue algo que publiqué para mí, para no olvidármelo nunca, y para todas las chicas que me siguen y necesitan escucharlo. Encajaba para el momento de mi vida en el que estoy. Lo que quiero para mí y lo que nunca más quiero.

Notero: -¿Alguien te ocultó?

Julieta: -No es que me ocultó, pero el año pasado estuve un poco mal en ese tema. Ahora estoy en otra sintonía. Estoy súper bien y no necesito de nadie. Estoy soltera y feliz.

Notero: -¿Es quien pienso que te ocultó?

Julieta: -No creo.

Notero: -Porque siempre te preguntan “¿y el Primo?”.

Julieta: -No, realmente lo puse para mí, para motivarme a mí misma y saber lo que nunca más quiero que me pase. Y para toda la gente que necesitaba escucharlo.