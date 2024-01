Desde Cancún, México, paradisíaco destino playero al que Pampita viajó para celebrar sus 46 años, la modelo y conductora impactó a sus seguidores de Instagram al lucir una microbikini animal print en una producción de fotos improvisada que no pasó desapercibida en las redes sociales.

Pampita eligió una malla de dos piezas con estampa animal print de color beige y marrón. Tanto el corpiño como la bombacha poseen finas tiras de color gris para ajustar la malla. De hecho, este fue el elemento con el que jugó mientras le sacaban fotos y la filmaban.

La pareja de Roberto García Moritán posteó imágenes y clips que la muestran disfrutando de una cascada de agua fría artificial que posee el hotel donde está hospedada mientras jugaba con su microbikini, muy sensual, mirando hacia la cámara. ¡Diosa indiscutida!

EL SINCERICIDIO DE PAMPITA SOBRE SU REACCIÓN AL VER FOTOS DE ROBERTO GARCÍA MORITÁN POR PRIMERA VEZ EN INSTAGRAM

Invitada a Poco correctos, el programa que conduce el Pollo Álvarez y el Chino Leunis por eltrece, Carolina “Pampita” Ardohain sorprendió al hablar de cómo fueron los primeros pasos en su historia de amor con Roberto García Moritán, su esposo y padre de su pequeña, Ana.

“A Roberto lo conocí por una amiga que me dijo ‘hay alguien que me llamó y quiere tu teléfono. ¿Se lo paso?’. Y yo le respondí ‘ay, no sé, pásame el Instagram’. Le miré la foto y dije ‘es re viejo para mí’”, comenzó diciendo la modelo, entre risas, al aire.

Luego, justificó las imágenes que subió el político a sus redes: “Viste que los pibes no le ponen tanta onda al Instagram, se sacan fotos normales. Rober no es viejo, tiene 47, el tema es que él no es un metrosexual. En su Instagram no salía haciéndose selfies frente al espejo”.

“Tenía fotos normales, estaba en un barrio vulnerable dando juguetes o estaba con su sobrinita. Era un Instagram distinto a los que yo estaba acostumbrada .Y dije, ‘bueno no sé, que me llame y veo”, cerró Pampita, divertida.