Sin filtros, el marido de Pampita dio por terminada la polémica por el fallido de Benjamín Vicuña

Roberto García Moritán habló con Todo Noticias de la frase fallida de Benjamín Vicuña en los Martín Fierro con la que se lo asoció de inmediato a Pampita.

“¿Cómo viviste vos ese momento del que habló todo el mundo en los Martín Fierro con Benjamín Vicuña? Tengo entendido que él después se comunicó con vos”, le dijo Javier Fabracci.

Más sobre este tema Una vidente habló del fallido de Benjamín Vicuña sobre Pampita en los Martín Fierro y fue contundente

Entonces, el empresario contestó: “Sí, hablamos. La verdad es que él quiso explicarme lo que yo también entendí, que él quiso decir algo que quedó medio confuso y después se arrepintió a mitad de camino”.

“Cuando me vino a hablar yo enseguida lo entendí y lo perdoné, avanzó y se resolvió. Además, con Caro estamos tan seguros de nuestro amor que sabemos que nada ni nadie se va a interponer, no pasó nada”, aseguró Moritán.

Más sobre este tema Martín Fierro 2023: Benjamín Vicuña abrió su corazón en plena fiesta, antes de recibir su premio

Cabe recordar que al agradecer el premio que recibió en la ceremonia de los Martín Fierro, Vicuña lanzó una frase que dio que hablar: "Muchas gracias a este país hermoso que me recibió y me dio un lugar, me dio a mis hijos y un amor".

Más sobre este tema Pampita rompió el silencio sobre el discurso de Benjamín Vicuña en los Martín Fierro 2023 y fue contundente

QUÉ DIJO ROBERTO GARCÍA MORITÁN DEL FALLIDO DE BENJAMÍN VICUÑA

En diálogo con Todo Noticias, Roberto García Moritán dio una teoría sobre la viralización de la frase de Benjamín Vicuña en los Martín Fierro que involucró a Pampita.

Más sobre este tema Cómo se vivió la sorpresiva declaración de Benjamín Vicuña a Pampita en los Martín Fierro: "Se hizo un uuuuh"

“Con la potencia de la historia de ellos era lógico que empezaran con un montón de especulaciones”, dijo el precandidato a Jefe de Gobierno porteño por Republicanos Unidos.

Al final, Roberto dejó en claro su postura: “Nosotros somos una familia ensamblada que nos respetamos. Hace 4 años que ya estamos casados con Caro y no podemos estar más felices”.