La banda Maroon 5, tres veces ganadora del premio GRAMMY y con certificación Diamante, lanza con orgullo su muy esperado octavo álbum de estudio, Love Is Like (Interscope), disponible en todas partes ahora.

Para acompañar el nuevo álbum, la banda se embarcará en una gira nacional por estadios estadounidenses que comenzará este otoño (consulta la programación completa a continuación). Las entradas ya están a la venta.

La gira de 23 fechas, promocionada por Live Nation, visitará importantes mercados de costa a costa, incluyendo un concierto en su ciudad natal, el Kia Forum de Los Ángeles, y una parada en el icónico Madison Square Garden de Nueva York, antes de concluir el 25 de noviembre en Detroit, Michigan. Claire Rosinkranz será telonera directa en todas las fechas de la gira.

Para celebrar el lanzamiento del álbum, la banda también ha presentado el video musical de su destacada canción principal, “Love Is Like”, con la participación de la leyenda del hip hop Lil Wayne.

El nuevo sencillo ofrece un himno dinámico y lleno de energía, complementado por el flow distintivo de Lil Wayne. Acompañando el tema, se incluye un divertido video musical dirigido por Aerin Moreno (Tate McRae, Tyla) que sigue a la banda durante un día frenético en las calles de Nueva York.

Maroon 5 presentó su nuevo álbum con el contagioso sencillo principal “Priceless”, una colaboración con LISA de Blackpink, que unió a dos estrellas mundiales del pop cuyas voces son conocidas y adoradas por generaciones de fans en todo el mundo.

Billboard calificó la canción como “un gran momento de fusión pop”, mientras que Rolling Stone la proclamó una “canción pop contagiosa”.

La canción ascendió al número 4 en la lista Hot AC, lo que le valió a Maroon 5 su 28.º Top 10 en Hot AC (el segundo puesto de todos los tiempos, solo superado por Taylor Swift) y extendió su racha de más Top 10 para un dúo o grupo en la historia de las listas. El elegante video musical del tema fue dirigido por Aerin Moreno.

Foto: gentileza de prensa.

La banda continuó con el magnético sencillo “All Night”, acompañado de un vibrante video musical inspirado en los 80, donde Behati Prinsloo Levine ocupó el lugar de su esposo en el centro del escenario, acompañada por la banda completa, incluyendo a Adam Levine al saxofón.

Recientemente, Maroon 5 lanzó “California”, un tema minimalista y nostálgico, con una acústica cálida y una producción sutil.

Love is Like marca el regreso a la cima del grupo, certificado Diamante, y su primer LP desde JORDI (2021). Con su nueva música, el grupo resalta sus raíces, a la vez que expande sutilmente su sonido en su recién lanzado sencillo “All Night”.

El tema destaca los rítmicos ganchos vocales de Adam Levine, que se superponen con bajo, percusión, sintetizadores y saxofón. Para anunciar el lanzamiento del álbum, Maroon 5 comenzó el mes con una actuación en vivo desde la Plaza Rockefeller como parte de la Citi Concert Series en TODAY. La banda también se presentará en el Festival de Música de Las Vegas de iHeart el 19 de septiembre.

LOVE IS LIKE Track List:

1. Hideaway

2. Love Is Like (feat. Lil Wayne)

3. All Night

4. Yes I Did

5. Priceless (feat. LISA)

6. I Like It (feat. Sexyy Red)

7. Burn Burn Burn

8. Jealousy Problems

9. My Love

10. California