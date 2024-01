Luego de cinco años de ausencia en La Noche de Mirtha, Guido Kaczka fue al programa de Mirtha Legrand quedó descolocado con un comentario de la diva.

“¿Vos engordaste?”, le preguntó la Chiqui, sin filtros y sorprendiendo al conductor. Con buena onda, Guido le respondió: “¿Engordé un poco?”.

Y Mirtha continuó: “Te noto como la cara más gordita”. Y Kaczka apuntó: “Puede ser, eh”.

QUÉ DIJO GUIDO KACZKA DEL DESAFORTUNADO COMENTARIO DE MIRTHA LEGRAND SOBRE SU CUERPO

Como era de esperar, la pregunta de Mirtha Legrand a Guido Kaczka se convirtió en noticia y el conductor de Los 8 escalones habló del tema con Alejandro Castelo, el notero de LAM, y minimizó la polémica.

Guido Kaczka: -Mirtha es un genio. Uno puede aprender un montón, pero es imposible copiarla. No iba (al programa) por un tema de horarios. No sabía que no iba desde hace 5 años. Sí, es mucho.

Notero de LAM: -¿Te descolocó con el comentario? Te tiró “estás más gordito”. Yo te veo igual.

Guido: -Es con todo. Es un ritmo de conducir, de llevar las cosas. De repente un golpe, de golpe un chiste. Es para amenizar. Es un estilo.

Notero: -Que a veces genera controversias…

Guido: -Es parte de los programas generar polémica.

“Me parece que Mirtha no tenía ninguna mala intención. No me sentí incómodo”.

Notero: -Yo cuando lo vi dije “ojo”. Porque cuando se refieren a los cuerpos, con el tema de la deconstrucción, y te dicen “estás un poco más gordito...”. Es un “che, no se dice eso”.

Guido: -Puede ser. Pero me parece que no tenía ninguna... (mala intención). No me sentí incómodo.

Notero: -¿Pero te descolocó?

Guido: -Sí, es como que esté hablando con vos y te diga “tenés muy peludo el brazo”… Pero Mirtha es muy genial.