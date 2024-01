Mirtha Legrand volvió con La Noche de Mirtha a eltrece y sorprendió a Guido Kaczka con una pregunta apenas iniciado el programa.

EL RECLAMO DE MIRTHA LEGRAND A GUIDO KACZKA EN VIVO

Mirtha arrancó su temporada de 2024 junto a Adrián Suar, Guido Kaczka, Maggie Civantos y Muriel Santa Ana.

“Por fin venís nene, dos años hace que te estoy buscando. Lo llamaba y me decían ‘no puede, los horarios de grabación...’”, dijo Legrand.

LA RESPUESTA DE GUIDO KACZKA A MIRTHA LEGRAND

Guido Kaczka en La noche de Mirtha Legrand (Foto: captura Eltrece)

“Me llama Mirtha y me dice: ‘vos tenés algún problema conmigo que no venís’. Así me dijiste. Y yo dije ‘ehhhh, nooo, por favor”, respondió Guido.

“Es que siempre quería enganchar para poder venir, pero por los programas no podía. Me lo dijiste con humor, obviamente”, agregó.