Guido Kaczka sorprendió en Los 8 Escalones con su reacción al ver un detalle en el look de un participante que hizo que se acercara a corregirselo para luego continuar con el programa.

“Bruno, ¿a qué te dedicas? Ay, disculpá, disculpá”, le preguntó el conductor que interrumpió la emisión para ayudarlo con el desarreglo y Bruno le agradeció: “Soy ingeniero biomédico. Gracias, hubiera hecho lo mismo”.

“Te digo que me agarran unas mañas, para mí es la edad”.

Al final, Guido le explicó el motivo de su acercamiento: “Te digo que me agarran unas mañas. Para mí es la edad, de golpe veo algo así y no puedo dejar de toquetearlo”.

QUÉ LE DIJO GUIDO KACZKA A JUAN GIL NAVARRO CUANDO EXPLICÓ POR QUÉ RENUNCIÓ A FLORICIENTA

Juan Gil Navarro reveló el inesperado gesto de Guido Kaczka, quien por ese entonces continuaba casado con la madre de Romeo, cuando explicó por qué renunció a Floricienta: “Fue el único que me entendió”.

“Se me acercó en el estacionamiento y me dijo ‘entiendo que nadie te entienda, pero yo sí te entiendo’. Nunca me olvidé de esto”, detalló en Socios del Espectáculo.

Sobre el motivo que lo llevó a dejar la exitosa ficción que protagonizó Florencia Bertotti, desmitificó: “En ese momento me pareció que un año estaba bien. Yo tenía ganas de hacer otras cosas”.