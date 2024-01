Durante una conferencia de prensa en Perú, Emanuel Noir, el cantante de Ke Personajes, fulminó a Marcelo Tinelli luego de que la novia del conductor, Milett Figueroa, bailara un tema suyo antes de renunciar al Bailando 2023 por un problema de salud.

“No estaría nunca en su programa”, aseguró tras la invitación del conductor a su ciclo para que cantara la canción Un Finde.

Acto seguido, aseguró que Marcelo se manejaría en la vida con “falsedad”. “No me interesa nada de esa persona, no soy partidario de las personas que adquieren o utilizan de la cotidianidad una manera falsa de manejarse”, sumó, muy picante.

Emanuel Noir, el cantante de Ke Personajes

Prefiero ser una persona sincera con la gente y no por un negocio yo voy a intentar crear un mundo de amistad con vos, para cuando esa cámara se apague, vos a mí no me saludes.

Y se despidió diferenciándose de él. “Entonces, prefiero ser una persona sincera con la gente y no por un negocio yo voy a intentar crear un mundo de amistad con vos, para cuando esa cámara se apague, vos a mí no me saludes. Fui criado donde me enseñaron a ser frontal y ser sincero. Si somos (amigos), lo somos, y si no somos amigos, dejémoslo ahí. Pero no crear una mentira mirando la cara del otro, sabiendo que esa (amistad) no existe”, cerró, visiblemente molesto. ¿Qué dirá Tinelli?