Juana Viale regresó a la pantalla de eltrece con Almorzando con Juana y sorprendió a los televidentes no solo con su cambio de look, sino con el profundo escote de su vestido que no pasó desapercibido para Jimena Monteverde, la chef de su programa, que eligió un outfit de un color similar.

“¿Cómo estás? ¿Qué pasa con las tonalidades nuestras?”, le consultó Juana a Jimena, sorprendida por la coincidencia del color de sus looks. “Estamos como muy a tono y eso que no lo charlamos”, admitió la chef. Acto seguido, lanzó un comentario que sorprendió a la conductora.

“Se te ve todo, desde acá, del costadito. Me distraigo”.

“Se te ve todo, desde acá, del costadito. Me distraigo”, admitió Monteverde, sin filtro. “Un poco accidentado. Bogani, yo hago así y se abre. No sé qué pasa. Él me dice que tengo que estar más quieta”, afirmó Juana. Y, acto seguido, defendió la prenda. “Es muy traicionero Bogani, no me deja abrir mucho los brazos. Este es un vestido verde limón con un escote profundo”, cerró, muy canchera.

EL BLOOPER DE JUANA VIALE CON SU VESTIDO EN EL REGRESO DE LOS ALMUERZOS

Mientras mostraba el vestido, a Juana se le desprendió el escote y quedó semi desnuda.

Juana Viale

Juana Viale

Luego, la nieta de Mirtha Legrand mostró la parte trasera del vestido: “La espalda, toda transparente. Acá no necesitamos aire acondicionado con los agujeros que tengo en los géneros maravillosos que me hace el maestro Bogani”.