Luego de que Luciana Salazar hablara de su litigio legal con Martín Redrado para establecer la cuota alimentaria de su hija Matilda, Estefi Berardi lanzó al aire una picante teoría sobre por qué el economista no habría querido ser padre biológico con quien era en ese momento su pareja.

Todo comenzó con el comentario que hizo Diego Ramos después de escuchar las declaraciones que Luciana hizo a Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri por eltrece: “Lo que pasa en el caso de Luciana, creo que mucha gente le dice si Redrado no es el padre de la nena, por qué insiste tanto. Lo que pasa es que hay cosas firmadas”.

Foto: Captura (eltrece)

Tras escucharlo, Berardi tomó la palabra: “Había un plan de familia en el que él dijo ‘yo no estoy para ser papá biológico’. No sé si este es el caso pero, muchas veces, (los hombres) prefieren que sea un proyecto de ellas y hacerse cargo económicamente y no biológicamente por un tema de herencia. Es una forma de no sacarle nada a tus otros hijos”.

“Dicen ‘Te acompaño en este plan desde lo económico y no biológicamente’. Luciana le hizo firmar todo antes y ahí se estableció que él se iba a hacer cargo de la nena hasta los 18 años. Eso está firmado ante escribano y, como después él decidió no hacerse más cargo de eso, Luciana lo lleva a la Justicia. Ya le embargaron cuentas a Redrado, viene avanzando la causa”, cerró Berardi, en vivo.

LUCIANA SALAZAR REVELÓ POR QUÉ MARTÍN REDRADO VEÍA A SU HIJA MATILDA A ESCONDIDAS

En medio del litigio legal que tiene con Martín Redrado por temas relacionados a la cuota alimentaria de Matilda, Luciana Salazar volvió a dar una extensa nota donde dio detalles de cómo se siente en plena lucha.

Indagada por su 2023, Luciana se sinceró en una extensa nota que dio a Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri por eltrece: “Yo creo que fue el peor año de mi vida. Se murió mi mejor amigo (Raúl Sotelo) y fue un golpe durísimo que todavía no puedo digerir, me cuesta y cuando pienso en él, lloro”.

Foto: Movilpress Por: MOVILPRESS

“Después todos los problemas legales que son tediosos, te sacan tiempo, energía. Todo injustamente, pero yo lo hago como una causa que es proteger los derechos de mi hija que es lo que corresponde. Estoy segura que el día de mañana, Matilda, en esos momentos que veía a su mamá cansada, por no decir triste, sé que me lo va a agradecer mucho porque esto es solo por ella”, agregó.

En cuanto a la causa, detalló: “Por suerte, estamos en instancias finales, si Dios quiere porque hay miles de recursos para alargar todo como lo está haciendo él; pero está todo muy claro. Hay firmas, acuerdos, escribanos públicos, abogados y muchos testigos. Es realmente una cosa de o creer, pero es lo que me tocó y por lo que tengo que luchar. Estoy esperando que sean los últimos momentos para terminar con esto de una vez por todas”.

“Me parece que la Justicia tendría que ser mucho más rápida con estos temas de familia, sobre todo con la cuota alimentaria, pero esperemos que todo se solucione rápido y Matilda pueda volver a recuperar sus derechos”, continuó.

Por otro lado, fue contundente al hablar de las visitas que habría tenido Redrado con la pequeña: “Imaginate que a ella veía a una persona que la venía a ver a escondidas porque no quería que nadie se enterara, porque había muchas mentiras y las sigue habiendo, y yo creo que en algún momento las va a terminar esclareciendo ella, si quiere el día de mañana cuando la mamá le cuente un poco la verdad porque todavía es muy chiquita”.

“Al principio me preguntaba ‘¿por qué no lo veo más?’. Y yo le decía que era porque se portó mal. Para un nene chiquito ‘portarte mal’ o que alguien le haga daño, es por algo físico; y no es ese el caso. Ella dice ‘a mí no me hizo nada, no me lastimó’. Y le respondo ‘mirá, Matu, mamá te lo va a explicar y lo vas a entender’. Entonces, ella sabe que no lo ve (a Martín) porque se portó mal tanto con ella como con la mamá”, cerró Salazar, contundente.