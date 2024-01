Alberto Cormillot reveló la reacción de su hijo menor ante la última internación por un problema gastrointestinal: “Fui con Estefanía y con Emilio a la clínica”.

“Ellos estaban preocupados obviamente y se quedaron hasta las cuatro de la mañana. En un momento dado Emilio empezó a hacer un berrinche”, contó el nutricionista.

Acto seguido, Cormillot confesó cómo procedió: “Y le dije ‘papá está con nana’ y entendió que era en serio. Los niños entienden todo y es increíble eso”.

“Como se hacen entender y empiezan a hablar, como repiten todo, si decís una mala palabra atrás tuyo la repiten ellos”, concluyó Alberto en diálogo con Mitre Live.

ALBERTO CORMILLOT DIO DETALLES SOBRE SU SALUD TRAS SU INTERNACIÓN

Alberto Cormillot dio detalles sobre su salud tras pasar por una internación el último fin de semana: “Estoy mucho mejor, no te voy a decir que estoy fantástico”.

“Estoy con un afta que molesta bastante para hablar y tardó en curarse, empecé con una gastroenteritis y no podía tomar líquido, me deshidraté”, detalló a Juan Etchegoyen.

“Y me dijeron que convenía internarme para que me den líquido, no había otra forma que hidratarme por vía y eso fue lo que hice, en 24hs ya se habían repuesto los valores”, sentenció.