A pocos días de que Daniela Celis y Thiago Medina le den la bienvenida a sus gemelas, la exparticipante de Gran Hermano 2022 se divirtió en una tarde de piscina con dos de sus mejores amigas, Julieta Poggio y Romina Uhrig, a quienes conoció en la casa más famosa del país.

Luego de que Daniela admitiera que quiere que sus bebas nazcan ya porque le cuesta dormir y moverse por su panza de embarazada, se mostró luciéndola en bikini con una enorme sonrisa en el rostro mientras las chicas, enternecidas, la filmaban y le sacaban fotos.

“Buenas con esta morocha. ¿Será esta la última vez que la vemos con pancita?”, se preguntó la bailarina, al pie de las imágenes que muestran a Dani luciendo una bikini negra mientras ellas le acariciaban la su enorme panza de embarazada. ¡Falta poquito!

A DANIELA CELIS LE ESTÁ COSTANDO DORMIR

Dani casi duerme sentada por los dolores.

“Semi sentada. Literal, como te lo cuento. Casi no descanso y a veces lloro porque no puedo dormir. Thiago está durmiendo, me escucha lloriqueando, me pregunta qué me pasa y le digo que no puedo dormir. Me duele todo el cuerpo, no encuentro ubicación en la cama y si me muevo a la derecha, me acalambro todo el lado derecho y si me pongo para la izquierda, me pasa lo mismo...”.

“Entonces intento boca arriba pero el peso me ahoga porque las bebés aplastan mis órganos y no me dejan respirar. Me ahogo y cada cinco minutos tengo que cambiar de posición, hasta que el sueño me supera y me duermo”, cerró, cansada.