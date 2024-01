En la recta final de su embarazo, Daniela Celis y Thiago Medina recibieron a Julieta Poggio, la madrina, y a Nacho Castañares, el padrino de sus gemelas en camino, Aimé y Laia. Muy felices, compartieron los momentos más significativos a través de sus stories de Instagram.

Los exparticipantes de Gran Hermano 2022, generosos y ansiosos por el nacimiento de sus ahijadas, les llevaron un obsequio que les será de mucha utilidad en tan solo pocas semanas. En esta oportunidad, les regalaron un cochecito doble para que la pareja pueda salir a pasear con sus hijas a la par, que costaría más de un millón de pesos.

“¡Siento muchas emociones juntas! ¡Todos cooperaron! Ahora nos toca practicar con el papi a manejarlo para cuando estén las bebas. ¡Siento mucha emoción! Gracias de corazón”, dijo Dani, muy agradecida, al recibir el regalo de la madrina y del padrino de sus hijas, etiquetándolos junto a emojis de corazones. ¡Se portaron!

DANIELA CELIS REVELÓ EN QUÉ DÍA Y HORA DARÁ A LUZ A SUS GEMELAS AIMÉ Y LAILA

“Me dijeron ´basta Dani. Basta de estar tantas horas sentada en la misma posición. Basta de ir y venir todo el tiempo. Basta de agacharte y de hacer fuerza, hay que relajarse´”, reveló la joven, que ya está en su semana 32 de gestación.

“Asique falta un mes clavado para conocer a las bebas, si todo sale bien y me quedo tranquila, llegamos a las 36 aunque se puede adelantar, obviamente. Asique llego este momento, me voy a despedir de Fuera de joda temporalmente para poder hacer mi reposo, conocer a las bebas y ya estar de vuelta con ustedes”, contó.

Al mismo tiempo, Daniela reveló no falta mucho para que sus bebas lleguen al mundo y lo anunció con día y hora. “Van a nacer ochomesinas. Ahora faltan 4 semanas, es el último mes, pero en enero nacen. Me dieron turno y horario para entrar al quirófano: Van a nacer el lunes 29 de enero a la mañana”, explicó.

“Puede pasar que nazcan antes, pero me quedo tranquila que lo di todo, me porté bien, hice lo que me pidieron. También tengo fecha para hacer curso de postparto con Thiago y también sobre la lactancia materna que es súper importante”, cerró.