Daniela Celis está a pocas semanas de conocer a sus gemelas ya que los médicos le dieron una serie de indicaciones para que se prepare para el parto, y ella anunció con exactitud cuándo llegarán al mundo las hijas que tendrá con Thiago Medina.

La ex Gran Hermano participó por última vez del streaming Fuera de joda, y reveló en las stories del programa la decisión que tomó en lo que será su etapa final de gestación, antes de que Aimé y Laila lleguen al mundo para convertirla en madre por primera vez.

Daniela Celis mostró su enorme panza, a muy poco de dar a luz. Fuente: Instagram.

Por eso, mientras transcurren las últimas semanas de embarazo, Daniela contó que deberá tomarse un descanso. “Por medio de este video, vengo a comentarles que tenemos licencia oficial con las bebas”, contó.

DANIELA CELIS REVELÓ EN QUÉ DÍA Y HORA DARÁ A LUZ A SUS GEMELAS AIMÉ Y LAILA

“Me dijeron ´basta Dani. Basta de estar tantas horas sentada en la misma posición. Basta de ir y venir todo el tiempo. Basta de agacharte y de hacer fuerza, hay que relajarse´”, reveló la joven, que ya está en su semana 32 de gestación.

“Asique falta un mes clavado para conocer a las bebas, si todo sale bien y me quedo tranquila, llegamos a las 36 aunque se puede adelantar, obviamente. Asique llego este momento, me voy a despedir de Fuera de joda temporalmente para poder hacer mi reposo, conocer a las bebas y ya estar de vuelta con ustedes”, contó.

Al mismo tiempo, Daniela reveló no falta mucho para que sus bebas lleguen al mundo y lo anunció con día y hora. “Van a nacer ochomesinas. Ahora faltan 4 semanas, es el último mes, pero en enero nacen. Me dieron turno y horario para entrar al quirófano: Van a nacer el lunes 29 de enero a la mañana”, explicó.

“Puede pasar que nazcan antes, pero me quedo tranquila que lo di todo, me porté bien, hice lo que me pidieron. También tengo fecha para hacer curso de postparto con Thiago y también sobre la lactancia materna que es súper importante”, cerró.

