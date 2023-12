Fiel usuaria a las redes sociales, Daniela Celis abrió su corazón y compartió con sus seguidores las emociones que siente en medio de la cuenta regresiva para que nazcan Aime y Laia, las gemelas que tendrá con su pareja, Thiago Medina.

“Mis últimos días. Cada vez falta menos para la llegada mis bebés”, comenzó diciendo la exparticipante de Gran Hermano 2022 (donde conoció y se enamoró del padre de sus bebas en camino) en su cuenta personal de Instagram.

“¡Disfruto mucho estas últimas instancias! ¡Abrazo fuerte estar y ser parte! Y orgullosa de mis hijas”, agregó, junto a varias postales de su enorme panza, a poco de que llegue el día de dar a luz.

“¡30 semanas y se las bancan como guerreras, entienden cuando estamos trabajando y cuando terminamos! ¡Nos comunicamos mutuamente y estamos formando una linda relación desde la panza!”, cerró Daniela, a flor de piel.

ASÍ ES LA INCREÍBLE CASA DONDE DANIELA CELIS Y THIAGO MEDINA VIVIRÁN CON SUS GEMELAS

En medio de la cuenta regresiva para que nazcan Aime y Laia, las gemelas que nacieron fruto del amor de Daniela Celis y Thiago Medina (quienes se conocieron y enamoraron en su paso por Gran Hermano 2022), se conocieron las primeras fotos de la casa en la que vivirán.

Así lo difundió la cuenta de Instagram @danielacelis.thiagomedina.fc en la que se puede ver a los futuros papás posando felices –con algunos familiares- al lado de una gran pileta con mucha naturaleza alrededor de lo que será su hogar.

Semanas atrás, Daniela había quebrado en llanto al hablar de cómo transita su séptimo mes de embarazo: “Es muy difícil, todo el mundo te dice muchas cosas como ‘sos joven, disfrutalo’, pero no lo puedo disfrutar si me duele todo”, había dicho, con lágrimas en los ojos, en Editando Tele.

“¿Cómo lo voy a disfrutar? Me dicen ‘aprovechá dormir’, ¿cómo voy a dormir si me duele toda la espalda, tengo acidez, me acuesto de un lado y se me acalambra, me pongo del otro y también?”, agregó.

Y cerró, muy angustiada: “¿Cómo duermo? Si no puedo dormir. No me imaginaba que esto iba a pasar, venía muy bien. De hecho, tenía la vida de una embarazada normal por más de que eran dos”.