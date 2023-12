La panza de Daniela Celis está en continua expansión por el embarazo de las gemelas que espera junto a Thiago Medina, y por esa misma razón la ex Gran Hermano 2022 hizo un catarsis en Stories.

“Les quería contar que hoy llegó el día que no quería que llegue nunca, esperaba que pasen más los meses… No me puedo vestir, no me puedo poner zapatillas, no me puedo poner medias, no me puedo atar los cordones, no me puedo cortar las uñas de los pies”, aseguró la mamá de Laia y Aimé.

“No puedo hacer nada y es normal, es parte del embarazo”, reconoció la ganadora de un Premio Los Más Clickeados 2023.

Daniela Celis ganó en los Premios Los Más Clickeados 2023. (Foto: Ciudad)

Entonces, en plena sesión de maquillaje aseguró: “Les quería compartir que también no es todo así el mundo mágico e ideal. Hay cosas buenas y cosas… Y llegó el día. Te sentís como media inútil, como que necesitas ayuda todo el tiempo y tenés que molestar a la gente todo el tiempo”.

DANIELA CELIS CORTÓ EL VIDEO, Y EXPLICÓ POR QUÉ LO RETOMÓ

En ese punto, Pestañela detuvo el video y luego justificó: “Lo corté porque no querían que me vean mal, pero es parte de la realidad de las cosas que estamos pasando. Me cuesta un montón vestirme, comprarme ropa. No todo es malo, hay cosas buenas”.

Daniela Celis está a punto de dar a luz a dos nenas. (Foto: Instagram /danielacelis01)

“Me puse rojo para volver a sentirme bien conmigo misma. Me siento identificada con este color que me acompañó mucho…”, concluyó Daniela Celis.