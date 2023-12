Daniela Celis se largó a llorar desconsoladamente en una entrevista con Editando Tele al revelar cuánto está padeciendo el septimo mes de embarazo de las mellizas que espera con Thiago Medina.

“Es muy difícil, todo el mundo te dice muchas cosas como ‘sos joven, disfrutalo’, pero no lo puedo disfrutar si me duele todo”, dijo entre lágrimas la exparticipante de Gran Hermano 2022.

Indignada, Daniela manifestó: “¿Cómo lo voy a disfrutar? Me dicen ‘aprovechá dormir’, ¿cómo voy a dormir si me duele toda la espalda, tengo acidez, me acuesto de un lado y se me acalambra, me pongo del otro y también?”.

Daniela Celis, súper angustiada en una entrevista.

“¿Cómo duermo? Si no puedo dormir. No me imaginaba que esto iba a pasar, venía muy bien, de hecho tenía la vida de una embarazada normal por más de que eran dos”, al final, confesó que esto le comenzó a pasar ahora.

DANIELA CELIS CONTÓ LAS RECOMENDACIONES QUE LE DIO SU OBSTETRA

Daniela Celis dio a conocer en una nota con un programa de Net Tv las recomendaciones que le dio obstetra: “El me venía diciendo que esto iba a pasar y ahora llegó el momento y así es como estoy viviendo mi embarazo de riesgo”.

“Mi me médico me dijo que corte todo, que ya me quede en mi casa a descansar y yo le decía que me hacía bien hacer mis cosas. Las bebas son súper inquietas”, reveló muy conmovida.