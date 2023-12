Julieta Poggio y Nacho Castañares, exparticipantes de Gran Hermano 2022, fueron a visitar a Daniela Celis y Thiago Medina, quienes están en la dulce espera de gemelos. Muy tiernos, le dedicaron cariñosos mensajes a la flamante mamá.

Juli, la madrina, y Nacho, el padrino, contaron que están muy ansiosos por el nacimiento de sus ahijados. Sonrientes, se fotografiaron abrazando a Dani, que ya está transitando el séptimo mes de gestación.

“Estos padrinos no aguantan más”, expresó Juli junto a dulces emojis. Además, compartió una foto caminando de la mano con Dani, que mostró con total felicidad su panza de embarazada, luego de haber contado que se sentía triste porque cada vez le cuesta más ponerse la ropa que le gusta.

LA ANGUSTIA DE DANIELA CELIS EN EL SÉPTIMO MES DE SU EMBARAZO

“Les quería contar que hoy llegó el día que no quería que llegue nunca, esperaba que pasen más los meses… No me puedo vestir, no me puedo poner zapatillas, no me puedo poner medias, no me puedo atar los cordones, no me puedo cortar las uñas de los pies”, aseguró la mamá de Laia y Aimé.

“No puedo hacer nada y es normal, es parte del embarazo”, reconoció la ganadora de un Premio Los Más Clickeados 2023.

Entonces, en plena sesión de maquillaje aseguró: “Les quería compartir que también no es todo así el mundo mágico e ideal. Hay cosas buenas y cosas… Y llegó el día. Te sentís como media inútil, como que necesitas ayuda todo el tiempo y tenés que molestar a la gente todo el tiempo”.