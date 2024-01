Todavía instalada en Punta del Este con su novio, Lauty Gram, su madre y sus hijos, China Suárez impactó a sus fieles seguidores de Instagram con un look total black estilo “sado” signado por el cuero charol, las tachas y unas botas de caña altísima con taco muy original.

En primer lugar, China lució una falda corta que a la izquierda, de arriba a abajo, posee pequeños cinturones con tachas; esta prenda dialoga con la campera que deja al descubierto su abdomen y tiene los mismos detalles plateados pero en el centro y a los costados, coronando cada manga.

Para completar el outfit, sumó unas botas del mismo color y de caña altísima con un taco muy original. También, unos antojos oscuros bien de diva y una cartera que, llamativamente, es marrón en vez de negra. Contenta por su estilismo, compartió el resultado del look en sus redes y en menos de un día ya casi alcanza los 250 mil likes. ¡Todo le queda bien!

ANA ROSENFELD REVELÓ EL MOTIVO DE LA LLEGADA DE WANDA NARA A LA ARGENTINA Y HABLÓ DE SU SALUD

En medio de una nota que dio para LAM y ante la pregunta de Ángel de Brito sobre cuáles son los motivos por los que Wanda Nara arribó a la Argentina, Ana Rosenfeld dio algunos detalles de su amiga y representada en vivo.

“Wanda vino por un tema laboral, pasó por Buenos Aires, y tengo entendido que se va a Brasil para hacer su segundo videoclip”, comenzó diciendo la abogada en el programa que conduce De Brito por América.

“Obviamente, cada vez que va a Buenos Aires, no deja de revisar su salud, que está muy bien, pero cada 6 meses creo que ella hace controles médicos. Viene por pocos días y llegó con Mauro Icardi”, agregó.

Y sobre qué proyecto tiene como figura a la hermana de Zaira Nara, Ana cerró, misteriosa: “No lo puedo decir porque tenemos pacto de confidencialidad que me incluye. Wanda me llamó y me dijo ‘Ana, del contrato que firmamos y por el cual estoy trabajando, no se puede decir nada’. Este contrato, el octavo, es nuevo, lo firmamos hace 3 días. Pero siempre es referido a la tele. Los últimos fueron marca, pero este es tele y es muy bueno”.