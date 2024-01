Luego de que los participantes de Bailando 2023 vivieran una nueva gala a puro nervios, adrenalina y alegría, Marcelo Tinelli develó el voto secreto de Aníbal Pachano (una de las jurados, que está en reemplazo de Marcelo Polino, junto a Ángel de Brito, Moria Casán y Carolina “Pampita” Ardohain) y se conocieron qué figuras quedaron con menor puntaje: Juli Castro, Maxi de la Cruz, Coki Ramírez, Lali González, Melody Luz (que estuvo en el lugar de su cuñada, Charlotte Caniggia) y Alexis “El Conejo” Quiroga, los dos últimos por votación de sus compañeros.

Con este resultado, Pachano fue la encargada de darle una nueva oportunidad a una pareja y le dio su voto de confianza a Maxi de la Cruz. A su turno, De Brito se inclinó por el Conejo, quien se mostró muy feliz –junto a su bailarina, Martina Peña- de haber podido pasar de ronda.

Foto: Captura (América)

Más tarde, Pampita quiso que la hija de Momi Giardina siga mostrando su talento en la pista. Y Moria se quedó con Melody, para darle un mimo a su bailarín, quien estuvo desde el principio con Charlotte.

Fue entonces que antes de culminar el ciclo de América, Tinelli hizo el gran anuncio: “La pareja que sigue en el certamen, lo hace con el 57,6% de los votos. La pareja que deja el certamen, se va con el 42,4%. Señoras y señores, por decisión de la gente, siguen y se meten entre los 14 finalistas mejores de este Bailando 2023, ¡la pareja de Coki Ramírez y Gustavo Ortíz!”.

“Gracias a ustedes. Para mí, fue un sueño poder cumplir este paso por la pista. Por último, Lali se despidió de todos con unas profundas palabras: “Vos sabés, Tinelli, que yo crecí contigo, todos crecimos. Y me voy con muchos amigos, aprendiendo y con ganas de seguir bailando. La vida es un baile y de eso se trata, nos vemos el año que viene”.

LA TRISTEZA DE MILETT FIGUEROA TRAS QUEDAR AFUERA DE BAILANDO 2023

En medio de la tristeza que le generó quedar afuera de Bailando 2023 por una lesión cervical, Milett Figueroa recurrió a las redes compara compartir sus sensaciones en esta nueva etapa de su vida lejos del certamen.

“Gracias a la gente que nos estuvo apoyando durante toda la competencia. Jamás imaginé que una lesión en la cervical me podía dejar fuera. Pero así es esto, las ganas y la pasión no se van”, comenzó diciendo la novia de Marcelo Tinelli en Instagram.

Foto: Captura de Instagram (@milett) Por: Fabiana Lopez

“Gracias @gabriel._.renteria, eres un gran compañero y un bailarín de primera, una estrella y seguirás brillando en cualquier escenario; @magudelrio y @facuarrigoni, gracias por todo, son increíbles. Gracias infinitas @marcelotinelli @elchatoprada y @hoppefede @lafliaok @eugelopezfrugoni @mlolorossi por esta increíble oportunidad, por el cuidado y el amor”, agregó.

Y siguió: “Gracias a toda la producción, me encantó conocerlos. No me imaginé que tomar un vuelo para Argentina me haría conocer gente tan increíble. Me encantó conocer a los jurados y a cada uno de mis compañeros. ¡Sé todo el esfuerzo que exige esta competencia y no es fácil, así que denlo todo! Gracias @vilarinomery y a todo el equipo de vestuario y maquillaje, @rodrigomesina @verofioravanti @tefi.giraldo @soficosta.makeup, ¡son todas unas genias!”.

“Me encantó conocerlos, aprendí y disfruté demasiado. ¡Me hubiera encantado seguir dándolo todo para ver hasta dónde podíamos llegar! Nunca se deja de disfrutar la pista y espero poder volver. Gracias @doctor_furman, seguiré con mi recuperación para poder volver a bailar”, cerró, a corazón abierto.