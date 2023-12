A poco de confirmar su separación de Walter Riveros, con quien tiene a su hija, Rafaela, Lali González volvió a armar pareja. Pochi de Gossipeame mostró en su cuenta de Instagram a la actriz paraguaya a los besos con un hombre.

Durante este año, Lali había reconocido que atravesaba una fuerte crisis con su marido, con quien se casó en 2016.

“Sí, tiene novio. Hoy hablé con ella, Está enamorada y todo”, contó en LAM la panelista Fernanda Iglesias.

Lali González y nuevo novio (Captura de Instagram)

QUÉ DIJO LALI GONZÁLEZ SOBRE SU EXMARIDO

En Bailando 2023, donde Lali baila junto a Maxi Diorio, habló de su separación y fue contundente al responder si existe posibilidad de reconciliarse con Walter Riveros, con quien tiene una hija de 4 años.

Lali González, Walter Riveros y la hija de ambos.

Todo comenzó cuando Marcelo Tinelli llamó a la participante como “señora” y la actriz intervino rápidamente: “Señorita. Estoy separada de hecho, no de derecho”, lanzó, después de confirmar que le puso punto final a sus 13 años de amor con su pareja.

Lali González (Instagram)

Allí, ante la pregunta del conductor sobre si hay vuelta atrás, Lali no dudó: “Ahora no. Que no me moleste nadie ahora”, remarcó. Y sobre sus deseos de volver a enamorarse, cerró, divertida: “Estoy abierta al amor y a los touch and go también”.