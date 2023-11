Lali González, recientemente separada de Walter Riveros, con quien estuvo en pareja durante 13 años, enfrentó los rumores de embarazo. La participante del Bailando 2023 aclaró que no está en la dulce espera y explicó cómo nació esta versión que es totalmente falsa.

Entre risas, Lali contó que su hija Rafaela (4), fruto de su pasada relación con Walter, fue quien hizo correr este rumor en su escuela. “Le dijo a todo el colegio que yo estaba embarazada. Me llamaron todas las mamás para felicitarme y yo no entendía. ‘Rafa nos dijo que tenías un hermanito en la panza’, me comentaron y no tengo idea de dónde lo sacó”, contó en diálogo con la Pronto.

“Le dijo a todo el colegio que yo estaba embarazada. Me llamaron todas las mamás para felicitarme y yo no entendía. ‘Rafa nos dijo que tenías un hermanito en la panza’, me comentaron y no tengo idea de dónde lo sacó”.

Además, Lali sumó que la nena le pide un hermanito. Y que cree que inventó el rumor porque inconscientemente desea con todo su corazón que sus padres vuelvan a estar juntos. “Es lo único que me falta. Creo que es el afán que tiene de unirnos a nosotros de alguna manera. Como ama los bebés y es muy maternal, tiene muchas ganas de que le demos un hermanito”, cerró, reflexiva.

¿CÓMO ES LALI GONZÁLEZ COMO MAMÁ?

“Es un trabajo diario, de día a día. Es una culpa constante que llevo, como una mochila, porque me di cuenta este año que me quedé sin niñera lo importante que es estar presente en la crianza de un hijo. Pareciera que hago mucho énfasis en la niñera, pero uno cuando se va a trabajar piensa que el tiempo se congela y que los chicos van a ser siempre chicos... Y esto no es así...”.

“Hasta que me di cuenta de que Rafaela estaba creciendo y cuando me quedé sin niñera pude reaccionar, disfrutar de no perderme nada con mi nena. Hice un mea culpa conmigo misma, abracé esa parte de mí y pude entender que no soy perfecta. Lo mismo le pasó a su papá. Estamos reconstruyendo esa relación con la gorda. Es una nena muy valiente por todos los cambios que pasó de tan chiquita”, contó Lali.