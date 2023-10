Luego de haber presentado su coreografía en Bailando 2023 junto a su bailarín, Maxi Diorio, Lali González habló de su separación y fue contundente al responder si existe posibilidad de reconciliarse con Walter Riveros, con quien tiene una hija de 4 años.

Todo comenzó cuando Marcelo Tinelli llamó a la participante como “señora” y la actriz intervino rápidamente: “Señorita. Estoy separada de hecho, no de derecho”, lanzó, después de confirmar que le puso punto final a sus 13 años de amor con su pareja.

Allí, ante la pregunta del conductor sobre si hay vuelta atrás, Lali no dudó: “Ahora no. Que no me moleste nadie ahora”, remarcó. Y sobre sus deseos de volver a enamorarse, cerró, divertida: “Estoy abierta al amor y a los touch and go también”.

FILOSA CRÍTICA DE MARCELO POLINO AL VER A LALI GONZÁLEZ BAILAR TANGO

Fiel a su ojo crítico, Marcelo Polino no dudó en opinar sin filtro de la performance que presento Lali González junto a su partenaire, Maxi Diorio, quienes eligieron bailar un tango frente a los jurados de Bailando 2023.

“Bueno, me encanta que te guste el tango, pero me parece que se adelantaron. La primera gala fue un desastre, casi se mata en un truco, tiene que empezar con otras cosas. Fue horrible lo que hicieron, no me gustó”, lanzó Polino, tajante.

“Fue horrible en la primera y en la segunda gala, en las dos. Valoro el sentimiento y el amor a nuestra danza, pero la verdad es que estuvo muy mal realizada; muy feo”, agregó el periodista, con vehemencia.

Tras escucharlo, Lali tomó la palabra: “Polino, yo te respeto muchísimo. Me parece que siempre hay que ser respetuosa con el jurado y sé que es una disciplina muy difícil y si me adelanté, fue mi decisión y mi equipo me dijo ‘tranqui’. Pero yo no sé si me muero mañana, por eso no voy tranqui en la vida. Entonces me gustaría que me des argumentos, más allá de que digas que fue un bochorno”, se excusó.

Pero Polino cerró, sin vuelta atrás: “Fue mala la pisada, mal el arranque, mal la predisposición con tu compañero. El tango es hacerse el amor y acá estabas cono extraviada. Voy a bailar la idea, un punto por la idea”.