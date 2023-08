Nicole Neumann y Manu Urcerca, que se casarán el 8 de diciembre, ya les enviaron sus invitaciones a familiares y amigos. Sorprendido, así se mostró Marcelo Polino, quien no fue invitado a la tan esperada boda.

En Polémica en el Bar, programa del que forma parte Flavio Mendoza, el conductor y jurado del Bailando 2023 afirmó que le cuesta creer que Nicole invitara al coreógrafo y no a él. “Nicole Neumann se casa, pero invitó a Flavio Mendoza y a mí no. Yo la he defendido en tantas circunstancias...”, expresó, molesto.

Acto seguido, remarcó que le gustaría ir a la boda de Neumann. “Me encantaría ir con Flavio. Yo además estuve compartiendo con ella trabajo en Los 8 escalones de Guido y ahí ella me había dicho ‘vamos a hacer una pequeña despedida de soltera entre los tres para chusmear’, pero no”, sentenció. ¿Qué dirá Nicole?

¿QUÉ OTRO FAMOSO NO FUE INVITADO A LA BODA DE NICOLE Y MANU?

“Sorprende que no haya invitado a Guido Kaczka, a él no le gustó nada que se haya ido del programa Los 8 escalones. Pero al Pollo Álvarez sí lo invitó”, contó Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo.

“Lo que pasa es que es una fiesta que está pensada para la familia de Urcera, para el que la paga”, aclaró Mariana Brey, picante.