Fiel a su ojo crítico, Marcelo Polino no dudó en opinar sin filtro de la performance que presento Lali González junto a su partenaire, Maxi Diorio, quienes eligieron bailar un tango frente a los jurados de Bailando 2023.

“Bueno, me encanta que te guste el tango, pero me parece que se adelantaron. La primera gala fue un desastre, casi se mata en un truco, tiene que empezar con otras cosas. Fue horrible lo que hicieron, no me gustó”, lanzó Polino, tajante.

“Fue horrible en la primera y en la segunda gala, en las dos. Valoro el sentimiento y el amor a nuestra danza, pero la verdad es que estuvo muy mal realizada; muy feo”, agregó el periodista, con vehemencia.

Tras escucharlo, Lali tomó la palabra: “Polino, yo te respeto muchísimo. Me parece que siempre hay que ser respetuosa con el jurado y sé que es una disciplina muy difícil y si me adelanté, fue mi decisión y mi equipo me dijo ‘tranqui’. Pero yo no sé si me muero mañana, por eso no voy tranqui en la vida. Entonces me gustaría que me des argumentos, más allá de que digas que fue un bochorno”, se excusó.

Pero Polino cerró, sin vuelta atrás: “Fue mala la pisada, mal el arranque, mal la predisposición con tu compañero. El tango es hacerse el amor y acá estabas cono extraviada. Voy a bailar la idea, un punto por la idea”.

ÁNGEL DE BRITO Y MARCELO POLINO PUSIERON LOS PEORES PUNTAJES DESDE EL DEBUT DEL BAILANDO

Los nervios por el debut en la pista de Bailando 2023 parecen haberle jugado una mala pasada a Ian Hachmann y Arna Karls, quienes recibieron los peores puntajes de Ángel de Brito y Marcelo Polino desde que comenzó el programa que conduce Marcelo Tinelli por América.

“La verdad es que pensé que lo peor que iba a ver en esta pista es a El Tirri, pero no. El Bailando siempre sorprende y siempre va un paso más allá. Nunca vi nada tan feo como ésto en todos los Bailando en los que estuve. Chicos, buenas noches, lanzó De Brito, quien eligió otorgarle al equipo un -1.

Por su parte, Polino siguió la misma línea de su colega y lanzó: “No es que soy malo, quiero ser justo. Fue algo fallido y fue un disgusto. Necesito ponerles un menos 2″, atinó a decir ante la sorpresa de la dupla de su coach, Valeria Archimó.

De esta manera, luego de que Carolina “Pampita” Ardohain no diera a conocer su voto por ser secreto y Moria Casán los puntuara con un 3, los participantes quedaron debajo de todo en la lista con 0 puntos.