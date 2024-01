Dispuestos a darle un poco de color a un casting por demás estéril, la producción de Gran Hermano 2023 somete a los participantes a desafíos en los que no tienen más opción que interactuar, y en el último de ellos Furia e Isabel intercambiaron roles y se dijeron de todo.

La nueva prueba semanal de Gran Hermano establece que los participantes deberán estar atados a algunos compañeros durante 24 horas, y la producción eligió para la misma a Furia e Isabel, y a Florencia y Joel.

Isabel y Furia tuvieron un "careo" en Gran Hermano (Foto: captura Telefe)

Sin embargo, Furia e Isabel fueron un paso más allá del resto, cuando la sommelier le propuso: “Juliana, hoy te voy a imitar”. Si bien la entrenadora y doble de riesgo se negó en un principio, luego recapacitó: “Hecho, yo hago de ti y tú de mí”, le contestó.

EL DIVERTIDÍSIMO JUEGO DE FURIA E ISABEL EN PLENA PRUEBA SEMANAL

En este sentido, Juliana e Isabel lograron romper barreras a través del juego, y, a diferencia del careo del martes, pudieron decirse todo lo que pasaba por sus cabezas. “Yo pienso que Isabel es una mujer muy fuerte, por eso peleamos muy duro, porque las dos tenemos problemas en la vida real”, dijo Furia.

Florencia intervino preguntándole a una Furia caracterizada de Isabel qué piesan de Juliana, obtuvo como respuesta un “Me voy a guardar los comentarios”. Pero, como ocurrió con anterioridad, la entrenadora terminó hablando.

“Ella se come la comida que cocino, no hace nada en la casa. Además, hace unas chucherías con sus compañeritas y no me dejan dormir, y yo tengo horarios, me tomo mi pastillita y tengo que dormir”, dijo Juliana, haciéndose pasar por Isabel, a lo que siguió una sucesión de pases de factura entre ambas.

“Estoy nominada y no voy a cocinar, así que me voy a tomar un día de descanso”, se excusó Furia como si fuera Isabel, que esta semana está en “placa”. Florencia volvió a la carga y le preguntó a la falsa sommelier por qué cree que está nominada, a lo que Furia respondió: “Pienso que estoy nominada porque con mi pareja Lisandro dominamos el hogar, eso les molesta”.

