Juliana “Furia” Scaglione, la participante elegida por el público de Gran Hermano 2023, que sigue en la casa pese a las nominaciones de sus compañeros, analizó el juego de esta edición y descubrió un “imperio”.

“Si ellos son inteligentes, se van a escapar de las alas del Chino, nosotros nombramos lo que es el imperio romano y bueno, los que estén debajo de ese imperio, los que sean caracoles, se van a ir...”, expresó Furia, en diálogo con sus compañeras, antes de contar aclarar que ella siempre jugará contra los varones y en favor de las mujeres.

“Mi deseo es que se derroque el imperio romano. Parece que están sacando a los discípulos...”.

“Mi deseo es que se derroque el imperio romano. Parece que están sacando a los discípulos...”, sumó. “Yo no me siento discípulo de nadie”, le retrucó una compañera. “Nosotras estamos intactas, yo siempre estoy con las pibas, no importa qué tipo de pibas sean. Si ellas quieren jugar en contra, que lo hagan. No por lesbiana, porque son bisexual... No voy a meterlos a todos en la misma bolsa, porque hay hombres que valen la pena”, sentenció.

POR QUÉ FURIA CONSIDERA QUE ESTÁ HACIENDO UN GRAN HERMANO “PAKAPAKA”

“Acá lo único que tengo que hacer es cantar canciones y aplaudir con mis compañeros. Tipo me siento en rehabilitación, bol…”, agregó. “Sin alcohol, sin sexo… ‘Sin TV y sin cerveza, Homero pierde la cabeza’”, recitó, en referencia a un especial de Halloween de Los Simpson basado en el film El resplandor.

A continuación, Furia miró hacia una cámara camuflada en un vidrio espejado y reclamó: “Producción, por favor… ¿Qué es esta creación? Chula se quería ir porque no aguantaba este aniñado”, agregó.

Además, Furia le aconsejó a Florencia no dejar trascender datos sobre su personalidad o gustos. “No tenés que dejar saber nada porque lo usan en tu contra. De mí sabían que me gusta el helado y ya ves: me atacaron ahí”, cerró.