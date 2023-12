Desde que arrancó Gran Hermano 2023 se convirtió Juliana Scaglione, más conocida como Furia, en una de las participantes que más viene dando que hablar. Enfrentadísima con Sabrina Cortez, después de quedarse en la última placa, tuna discusión a los gritos.

“Me dicen que me decías ‘mogólica’”, la cruzó la tiktoker a la doble de riesgo. “Te dije ‘platónica’. Tratá de hablar afuera de mí”, fue la polémica respuesta de Juliana, mientras el alboroto hacía que se junten los participantes a ver que ocurría. “Vengan todos que les gusta el puterío”, lanzó Furia.

Furia:- Te preguntan ‘qué te parece Juliana’ y cuando hablás, hablás en plural.

Sabrina:- Y sí, porque maltratás una banda. ¿Cómo no voy a hablar en plural?

F:- Hablás en plural como si fueras la jefa de la casa.

S:- Maltrataste a la Rosi y a Agustina.

F:- Hay un grupete hermoso que no me banca y yo con eso no puedo hacer nada. Te digo en la cara que me rompió las bolas que digas eso.

S:- Me pareció una banda.

F:- Te la hago corta. El público quiere que me quede una semanita más. ¡A bancársela!

POLÉMICA PELEA DE FURIA CON SABRINA EN GRAN HERMANO 2023

A los gritos, la participante más controvertida siguió. “¡Bancátela, flaca! ¿A qué viniste? ¿A jugar o a qué? ¡Calentitos los panchos!”, arrojó.

Ya sola, y con todo el resto de sus compañeros, Furia se descargó en el jardín hablándole a la cámara.

“¡Fumátela, fumátela, cara de cola! Armá tu grupito y vótenme todos. Qué hermoso estar acá afuera y escuchar todo lo mal que hablan de mí ¡Hijos de remil!”, estalló, mientras pegaba gritos.