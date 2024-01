Lo que empezó como una discusión entre Catalina Gorostidi con Williams López, más conocido como El Paisa, quien quedó eliminado en la última gala, derivó en una pelea a los gritos de la pediatra con Sabrina Cortéz… ¡y no ahorró en insultos y descalificaciones!

Catalina: “¡No tenés ni idea cómo llegué a ser médica! Con el cerebro, no con la conch… y las tet…”.

“Vos tenés una neurona y media”, le sacudió la médica a la contadora en el cuarto de las mujeres. “No sé cómo llegaste a médica, te juro”, lanzó la otra, generando unos minutos después un furioso ida y vuelta entre las concursantes en pleno living con sus compañeros en silencio como testigos.

“No me parecés tarada, me parecés taradísima”, le tiró la médica, quien es relacionada con Ricky Montaner. “¡Sos una víbora!”, arrojó la influencer, quien pertenece al grupo de Lisandro e Isabel, y la integrante de Las Furiosas no se quedó callada.

Foto: Captura de TV

LA TREMENDA PELEA DE CATALINA Y SABRINA EN GHRAN HERMANO 2023

Catalina:- Sos una falsa, lo más tarado del mundo y una ‘calientapij…’ de todos tremenda.

Sabrina:- Ya quisieras ser vos.

C:- Pobre tu novio afuera. Cortala con mi laburo. ¡No tenés ni idea cómo llegué a ser médica! Con el cerebro, no con la conch… y las tet…

S:- Yo soy contadora y no lo logré ni con la conch…, ni con las tet…

C:- ¿Pero trabajás de eso o trabajás de otra cosa?”

¡La escandalosa pelea de Catalina y Sabrina en Gran Hermano 2023!