El video viral de Juana Repetto (36) en el que hacía una coreografía bromeando por tener “los ovarios por el piso” por sus dos hijos, Toribio (7) y Belisario (2), generó comentarios polémicos en el posteo de Ciudad, y la actriz hizo un fuerte descargo contra los usuarios que la criticaron.

“Che, qué mal que están todos los que se sienten tan afectados por mi mugre, por mi ridiculez, por mis parecidos, por mi trabajo, por mi tiempo libre, por mis hijos”, comenzó.

Ahí, enfatizó: “Quiero ver a la madre del año que no pierde la paciencia y que no hay un momento del día en que no los aguante más. Por Dios, hay que ser careta eh”.

Por último, Juana Repetto reivindicó su personalidad y forma de maternar: “Les jode ver a alguien sincero y que se muestra como es de verdad por qué no abunda. A mí me tiene sin cuidado la mierda que emanan, no me llega. Seguiré siendo auténtica”.

JUANA REPETTO CRUZÓ A LOS QUE CUESTIONAN SI TRABAJA

Luego, se hizo tiempo para contestarle a quienes deslizan que vive de sus padres, Reina Reech y Nicolás Repetto: “Y para todos los preocupados por saber de qué vivo y por qué ‘tanto tiempo al pedo...’ Me pregunto cuán ocupados están ustedes para ponerse el último día del año a “destrozar” a una mujer que está haciendo reír a carcajadas a su hijo haciendo boludeces”.

“Y para todos los preocupados por saber de qué vivo y por qué ‘tanto tiempo al pedo...’ Me pregunto cuán ocupados están ustedes para ponerse el último día del año a “destrozar” a una mujer que está haciendo reír a carcajadas a su hijo haciendo boludeces”.

“Como si yo estuviera jodiendo a alguien, que ganas de gastar energía al dope que tienen. Les recomiendo que la administren mejor y la usen positivamente”, siguió.

“Muy feliz año para todos, déjense de joder con la mala onda. Vibren más alto”, cerró Juana Repetto.