En vísperas de la Navidad, Julieta Poggio sufrió un tremendo accidente: la bailarina y actriz fue a una fiesta que se hizo en un barco y terminó con la cara fuertemente dañada tras caer accidentalmente de la embarcación.

“Estaba en una fiesta en un barco y una chica se estaba por caer, me agarró y me empujó sin querer y me tiró al agua. Me tuvieron que dar dos puntos”, le contó la ex Gran Hermano 2022 a Laura Ubfal.

Sin embargo, Julieta no pudo evitar que se especule con que protagonizó una pelea en la fiesta y corrió la delicada versión de que tenía el rostro desfigurado.

Entonces, Poggio optó por aclarar los tantos con un video que subió a Instagram Stories, en el que mostró el golpe que tiene en la boca, en la nariz y en el ojo.

JULIETA POGGIO HABLÓ DE SU ACCIDENTE Y MOSTRÓ CÓMO LE QUEDÓ LA CARA

“Holis, ¿cómo andan? Aparezco para agradecer todos los mensajitos que me mandaron y para que se queden tranquis, porque muchas personas están diciendo cosas que no son. A la gente le encanta hablar al pedo”

“Hoy no va a haber joda ni tampoco maquillaje, pero outfit y producción siempre”.

“Fue una caída, un golpe bastante fuerte que me di en la boca y en el ojito me dieron unos puntos. Cuando esté mejor se lo voy a mostrar”.

“Quiero que vean que estoy bien, que fue un accidente con suerte. Podría haber sido algo mucho peor. Pero son cosas que pasan. Una lástima que haya pasado en estas fechas”.

“Es solo aparecer para que se queden tranquis y para agradecer todos los mensajitos que me están mandando. Que tengan una hermosa noche, los amo”.