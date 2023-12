En medio de los festejos por Navidad y Fin de año, Juli Poggio fue invitada a una fiesta en un barco. Pero, en medio de la diversión, sufrió un accidente, y si bien está a salvo en su casa, el incidente dejó huellas en su cuerpo.

La joven contó que pasó gran parte del sábado en un barco junto a amigos y conocidos, pero fue arrastrada fuera de la embarcación por otra persona que estaba cayendo y se lastimó muy cerca de uno de sus ojos, por lo que tuvieron que suturarla.

“Estaba en una fiesta en un barco y una chica se estaba por caer, me agarró y me empujó sin querer y me tiró al agua”, le contó Juli al sitio laubfal.com, y agregó: “Me tuvieron que dar dos puntos”. ¡Que te mejores, Juli!

JULIETA POGGIO Y MARCOS GINOCCHIO PROTAGONIZARON UN CÓMPLICE BAILE NAVIDEÑO QUE SE VIRALIZÓ EN LAS REDES

Cada tanto, el rumor de romance entre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio vuelve a ponerlos en el centro de la escena. Más cuando ellos, conscientes de Marculi, el término que crearon sus fans -que sueñan con verlos en pareja- hacen de las suyas en redes sociales.

Atención, fandom, ¡volvió Marculi! Los chicos, nuevamente, enloquecieron a sus seguidores de Instagram al compartir un video juntos a través de sus stories. Esta vez, hicieron un desafío en el marco de una publicidad para Coca-Cola, la marca con la que él está trabajando hace tiempo.

En el clip, se los puede ver cerca de un arbolito de Navidad y luciendo los típicos gorritos. Mientras ella baila, él se acerca, de a poco y, tras tomar un trago de la bebida, también tira algún pasito en consonancia con el ritmo propuesto por su ¿amiga? Pícara, ella sumó emojis de corazones y arbolitos etiquetándolo en el clip, ¡que se hizo viral!

