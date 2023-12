Desde hace meses, Luciano “Chano” Ojeda, el novio de Gladys la bomba tucumana sufre una cruel enfermedad que provocó incluso que él intentara separarse de la cantante para evitarle el dolor de tener que acompañarlo en este difícil viaje de vida.

Sin embargo, la cantante no se dio por vencida y logró acercarse nuevamente a él, pero este martes publicó un dramático pedido de buena onda a sus seguidores de sus redes sociales tras una delicada intervención quirúrgica que le practicaron a Chano.

El difícil momento de Gladys La Bomba Tucumana.

“Hola amigos ¿cómo están? Bueno... en esta oportunidad, como ustedes siempre me acompañan y siempre estoy acá contándole mis cosas. Les quería pedir, a todos los que creen en Dios, oraciones para Luciano. Es mi pareja y lo amo muchísimo”, pidió la artista en un video de sus stories.

EL SENTIDO PEDIDO DE GLADYS LA BOMBA TUCUMANA POR LA SALUD DE SU NOVIO, QUE FUE INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE

“Él no está bien... en este momento está con respirador. Hago este videito porque un montón de gente me ha preguntado. Confiando en Dios y en su cuerpo, que él pueda volver a estar con nosotros, conmigo. Ayer entró re bien a operarse y hoy, cuando entro a terapia estaba todo entubado. Los pronósticos no son tan buenos, así que les pido a todos que recen por Luciano”, cerró.

En la misma story se puede leer: “Luciano, mi amor, te estoy esperando mi vida”, junto a un agradecimiento al personal del sanatorio Flemming. “Amigos queridos, por favor pidan, recen por mi amor. Es una gran persona y nos amamos mucho”, agrega.

Gladys La Bomba Tucumana y su pedido.

“Vamos mi Chano, te estoy esperando mi amor. Señor protege a los médicos y dales la sabiduría para sanarlo, y salgan pronto, por favor del quirófano, con buenas noticias”, escribió La Bomba Tucumana en otra story.

