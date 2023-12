La semana pasada, Pampita y China Suárez coincidieron en un evento que convocó a numerosas figuras y llamó la atención la total indiferencia entre ambas figuras delante de las cámaras.

En Socios del Espectáculo repararon en la falta de trato entre ellas y fueron en busca de Pampita para saber si la relación con la actriz, ahora también expareja de Benjamín Vicuña, estaba en armonía.

PAMPITA HABLÓ A FONDO DE LA VERSIÓN DE NUEVO CONFLICTO CON LA CHINA SUÁREZ

Notero: -Con la China estuvieron en una misma perfumería y no hubo encuentro, no hubo saludo, no hubo nada. Y ya se había hablado que en Miami había pasado algo (en el Martín Fierro Latino)…

Pampita: -No, la mejor. Tenemos muy buena relación. Somos familia. Nos llevamos bárbaro. Nos hablamos por cualquier cosa que tenga que ver con los chicos, y con la mejor predisposición. Como familia estamos súper bien todos. Todos.

Notero: -El otro día andaba Benja con alguno de los chicos…

Pampita: -Y sí, es el papá. Nos ayudamos entre todos. Vemos los tiempos laborales de uno, del otro, los actos escolares. Como tiene que ser. Lo que nos corresponde.