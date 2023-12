Pampita contó en una entrevista con Socios del Espectáculo cómo está su relación con la China Suárez en medio de rumores de un nuevo quiebre en el vínculo de las exparejas de Benjamín Vicuña.

“La China Suárez está en el mismo evento que vos en este momento y no tenes ningún problema, ¿cómo lograste llegar a eso?”, le preguntaron a la conductora, que contestó: “No me imagino transitar la vida de otra manera si no es en paz”.

“Y con equilibrio; siempre busco eso para mí, he tenido momentos en mis 25 años de carrera en los que emocionalmente no estaba bien y siempre fui muy transparente con eso. Nunca pretendí ser algo que no era”, explicó la modelo.

“Por suerte mi presente está muy equilibrado, puedo disfrutar mucho de mi trabajo y vivirlo de una manera saludable como es ahora”.

Respecto de su actualidad, aseguró: “La gente sabía muy bien cuando estaba bien y cuando no. Por suerte mi presente está muy equilibrado, puedo disfrutar mucho de mi trabajo y vivirlo de una manera saludable como es ahora, en esta situación”.

LA CONTUNDENTE CONDICIÓN QUE PUSO LA CHINA SUÁREZ PARA IR A UN EVENTO

Nancy Duré reveló en el programa matutino de eltrece la contundente condición que puso la China Suárez para asistir a un evento que se realizó la última semana y en el que estuvo también convocada la prensa.

“La China había puesto como condición para ir al evento no hablar con programas de chimentos”, aseguró la panelista de Socios del Espectáculo sobre la actriz.