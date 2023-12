Pampita es mamá de Bautista, Benicio y Beltrán Vicuña y en 2021 lo fue también de la pequeña Ana con Roberto García Moritán, pero desde entonces ha manifestado sus deseos de dar a luz a un sexto hijo, y ahora reveló cuál es el obstáculo que debe superar para conseguirlo.

En una entrevista que le brindó a Socios del espectáculo, la modelo habló sobre su familia “súper consolidada” y cómo enfrentan los rumores que la vinculan con su ex, Benjamín Vicuña. “No hay nada que nos distraiga o nos llame la atención”, señaló.

Roberto García Moritán y Pampita

“Podemos vivir muy tranquilos”, agregó Pampita que aseguró que llama a los medios que publican fake news sobre su vida. “Lo hago al toque porque si dejás que se diga lo das por hecho, la noticia crece y los portales levantan la noticia sin chequear nada”, señaló.

PAMPITA HABLÓ SOBRE SU DESEO DE SER MAMÁ Y QUÉ SE LO IMPIDE

En este sentido, Pampita contó que pasarán la Navidad con Roberto y el resto de la familia en Buenos Aires y el Año nuevo en Punta del Este, como suele hacer todos los años. La modelo añadió que Bautista, Benicio y Beltrán se irán pasar esta fiesta con su papá a Chile.

Cuando el cronista le preguntó está dispuesta a agrandar la familia, PampIta recalcó: “Yo siempre quiero, Rober no quiere”. “Yo lo entiendo porque somos muchos. Yo siempre quiero pero tiene que ser consensuado por las dos partes, así que no creo que eso suceda”, explicó.

Pampita y Roberto García Moritán están juntos desde hace cuatro años. (Foto: instagram/robertogmoritan)

Resignada, Pampita reconoció: “Me parece que no voy a poder convencerlo”. “Si Rober no quiere tenes más hijos, se puede hacer la vasectomía”, aconsejó Rodritgo Lussich al terminar la nota.

