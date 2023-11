Siempre dispuesta a decir lo que piensa, Marina Calabró destrozó a Café con Aroma de Mujer, una nueva versión de la novela colombiana que se emitirá a partir de la semana próxima en Telefe. Picante, la panelista de Lanata Sin Filtro fulminó a esta producción que también está disponible en Netflx.

En primer lugar, Calabró explicó que la telenovela es una “remake” del éxito colombiano. “Yo vi un poquito en Netflix y está mal lo que voy a seguir porque seguramente hay mucha gente que es fanática, pero sería como un ‘second best’”, aseguró, contundente.

“Es una versión un poco outlet. Muy mal actuada, con una producción flojardi...”.

Y fue por más. “Es una versión un poco outlet. Muy mal actuada, con una producción flojardi... La verdad es que los protagonistas no tienen demasiada gracia. Sobre todo él, que es un hombre muy guapo, pero de manera terciara. Me hizo pensar que Gonzalo Heredia es bueno al lado de él”, sumó, también fulminando al actor argentino.

Antes de cerrar, reflexionó acerca de lo poco que duró en pantalla. “Esta versión se emitió en Colombia entre mayo y noviembre del 2021. Es una sola temporada, eso da un poco la pauta de que tampoco debe haber sido un éxito arrasador, pero si hay que decir que en Netflix estuvo de primera entre las series más vistas durante mucho tiempo”, sentenció, con firmeza.

RODRIGO LUSSICH VOLVIÓ A LA CARGA CONTRA SU EX AMIGA MARINA CALABRÓ Y LA ACUSÓ DE “FALTA DE CÓDIGOS”

“Estamos viendo traición sobre traición, sobre traición, sobre traición, y es un teléfono descompuesto, entonces sí, se rompió la confianza”, dijo Rodrigo, al que el cronista le preguntó si cree que Marina fue manipulada por De Brito.

“No sé si el dolor de Marina fue manipulado, pero sí aprovechado. Marina es una mujer inteligente, no se deja manipular con facilidad. Creo que estaba en una especie de emoción violenta y de tristeza y se le fue la mano y habló con gente que no tenía que hablar de cosas que no tenía que hablar; y lo sabe”, sentenció Lussich.

“Después, los otros aprovecharon para hacer su circo, su show de la maldad habitual y de toda la mala leche que los caracteriza”, agregó, el conductor, que consideró que la cosa está todavía muy caldeada como para poder retomar la comunicación.

“No sé si me tomaría un café con Marina antes de fin de año. Tiene que fluir, me parece. Hoy creo que no está bueno, yo no tengo ganas y será cuestión de tiempo”, cerró Lussich.