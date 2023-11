La semana pasada, Mica Viciconte salió a desmentir rumores de problemas financieros con un posteo en el que hizo un fuerte descargo, pero ahora Fabián Cubero realizó un llamativo posteo en sus redes que reactivó el tema.

En este caso, el exfutbolista de Vélez Sarsfield publicó un meme en sus stories de Instagram referente a los regalos de Navidad que tiene que ir preparando para sus tres hijas, Sienna, Allegra e Indiana, ya que las fiestas están a solo un mes de distancia.

(Foto: Instagram / micaviciconte)

Claro que, como todo padre, al hacer los números en relación al pedido de las nenas, Fabián se dio cuenta de que va a estar difícil cumplir con todos con el presupuesto con el que cuenta. “Yo leyendo la carta de mis hijos a Santa. De Play 5 a Iphones, mientras le echo agua al shampoo”, se lee en una grabación signada por las risas.

EL LLAMATIVO POSTEO DE FABIÁN CUBERO A DÍAS DE QUE MICA VICICONTE DESMIENTA UNA CRISIS ECONÓMICA EN LA FAMILIA

El video que publicó Cubero, si bien refiere a una situación humorística, ocurre a pocos días del fuerte descargo de Mica cuando en una nota periodística señalaron que estaba vendiendo sus muebles que necesitaba dinero.

“Quiero hacer esta aclaración chiquitita. Vi una nota que me parece un papelón, es poco serio decir que estoy pasando por una crisis económica. Es una falta de respeto para los que no llegan a fin de mes”, dijo la panelista en una story.

“No tengo crisis económica. Dijeron que estoy vendiendo los premios de Masterchef. Tengo un solo trofeo que, por supuesto, no lo puedo vender, y no lo vendería. Y, aparte, ¿cuánto me pueden dar por un trofeo?”, agregó, y explicó que estaba vendiendo los muebles dado que en breve se mudarán a la casa que Cubero está construyendo para toda la familia.

