Tras su ruptura con Rusherking, la China Suárez fue vista en numerosas ocasiones junto a Lauty Gram, uno de los colegas de su ex, con quien se la relacionó sentimentalmente por varios meses, y él publicó un video en el que explicó por qué no se refirieron hasta el momento a ese vínculo.

De esta manera, Latu prendió el ventilador en una entrevista que se viralizó en las redes sociales, en la que afirma que explicó cómo son sus encuentros con Eugenia Suárez, con quien la pasa muy bien.

Salió a la luz una foto de la China Suárez muy cariñosa con Lauty Gram: "A puro mimo"

“Nada, con la China la mejor. Es rebuena persona, es recopada”, le contó a Nico Chervin, antes de hablar sobre las especulaciones sobre un posible romance con la ex de Rusherking de las que hacen gala los medios.

LAUTY GRAM PRENDIÓ EL VENTILADOR SOBRE SUS ENCUENTROS CON LA CHINA SUÁREZ

“Cuando la conocí, me acuerdo de que se hizo un requilombo porque se filtró una foto en la que estábamos hablando en un after de la Bresh y la verdad, la mina (es) recopada, me cayó re piola, nos cagam... de risa”, reveló el joven cantante urbano.

“Y sí, habremos salido a comer o al shopping, pero sin problemas porque salimos así, como lo más normal. No es que salimos como que nos estamos ocultando”, explicó Lauty, sobre sus encuentros a la vista del público.

La China Suárez y Lauty Gram.

“La gente como que graba infraganti o con carpa, ¿viste? Yo como que lo noto cuando vamos a un lugar que están así, como grabando con el celular. Me da una vergüenza ajena… Y nada, como que lo filtran, como que nosotros lo estamos ocultando o algo, pero nada”, agregó.

“Solamente como que nos juntamos porque... Ya igual no la veo hace como tres semanas, pero cuando nos veíamos era porque nos cagábam... de risa juntos. La pasábamos piola entonces nos juntábamos más que nada por eso”, cerró, Lauty, con su particular forma de elucubrar frases.

