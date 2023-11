La Joaqui, uno de los Personajes del Año de la tapa de la revista Gente, mostró cuáles son los “infaltables” que siempre lleva en su bolso. Esta divertida situación se dio en el back de la foto a la que los famosos más influyentes del 2023 fueron convocados.

En primer lugar, la cantante urbana contó que la billetera es lo que jamás puede faltarle en su bolso. “Una reina se paga la vuelta sola, yo no necesito que nadie me mantenga”, afirmó, segura de sí misma, antes de mostrar un perfume que no pasó desapercibido.

La Joaqui también sacó de la cartera su fragancia favorita, la cual pertenece a la colección de Tom Ford. ¿Cuál es? El Eau de Soleil Blanc, disponible en Argentina a un precio superior a los 330 mil pesos.

¿CÓMO HUELE EL PERFUME FAVORITO DE LA JOAQUI?

El perfume que usa La Joaqui se caracteriza por sus notas iniciales de pistacho, bergamota, cardamomo y pimienta rosa, seguidas por notas de corazón de nardos, ylang-ylang y jazmín. Las notas de fondo incluyen coco, ámbar, haba tonka y benjuí.