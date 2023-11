Luego de la fuerte crisis que atravesaron, Barby Silenzi y El Polaco estuvieron cerca de dejar atrás cualquier conflicto y seguir escribiendo más capítulos a su historia de amor. Sin embargo, la bailarina no pasó por alto la actitud del cantante.

Indagada por Marcelo Tinelli sobre su presente sentimental, Barby (que estuvo como invitada en la salsa de a tres junto a Alexis “el Conejo” Quiroga y su partenaire) se sinceró en la pista: “Ayer estábamos bien, como en el mejor momento. Y hoy, no”, comenzó diciendo.

“Pasa que yo soy muy impulsiva y me enojo muy rápido, lo reconozco. Pero yo sola no. Él es un cabeza dura que en vez de decir ‘si’, dice ‘no’”, agregó, antes de dar a conocer qué fue lo que volvió a poner en jaque su relación.

“Yo le pedí que venga hoy. Igual, hasta que no empiece la coreografía, tengo esperanzas. Capaz se parece por ahí para arreglar las cosas”, cerró Silenzi, quien tiene a su pequeña Abril con el músico.

EL POLACO RECORDÓ EL DÍA QUE LO LLAMÓ DIEGO MARADONA PARA PREGUNTARLE SI SALÍA CON GIANINNA

En un imperdible mano a mano que tuvo con Fer Dente en Noche al Dente, El Polaco recordó cómo vivió el día que lo llamó Diego Maradona para preguntarle si salía con su hija, Gianinna.

“Con Gianinna siempre fuimos amigos. Y un día, ella me dice ‘escuchame, mi viejo te quiere llamar por teléfono’. Y yo dije ‘¡No! ¿Qué le digo? ¿Cómo le hablás al Diego?’”, comenzó diciendo el cantante tras declararse fanático del recordado ídolo”.

“Me corta y veo que en mi celular decía ‘Emiratos Árabes llamando’. Y bueno, nada, me puse re nervioso. Diego me dijo ‘no te hagas el pelot…, a mí no me mientas’. Yo le hablé con todo el respeto del mundo”, agregó, entre risas.

Y cerró, a flor de piel: “Ese día choqué con el auto. Me puse nervioso y choqué contra un coso de cemento que había. Fue una anécdota espectacular. Después lo conocí y lo pude abrazar. Para mí, va a ser mi ídolo toda la vida y ese es un recuerdo que me va a quedar en la retina para siempre en mi corazón”.