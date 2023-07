Barby Silenzi explicó por qué el Polaco la eligió para su video y lo mandó al frente

El deseo de Barby Silenzi de convertirse en la modelo del Polaco en alguno de sus videos se concretó, y si bien el viernes será el estreno oficial de Regresa hermosa, la actriz contó a Ciudad cómo sintió que le dedicara un cover que trata sobre un hombre que quiere que su pareja vuelva a pesar de sus deslices.

"Me encantó la canción. Es re linda, súper pegadiza, ya la van a estar cantando. Quizá ahora pueda ir también como cantante y hacer un feat con él", subió la apuesta.

Entre risas, la madre de Abril Cwirkaluk (3) le pasó factura a su novio: "Siempre estaba la promesa de que iba a grabar un video con él, pero nunca llegaba el día ni a canción".

"Él siempre me muestra los temas que tiene para grabar, yo le doy mi opinión de qué me parecen, y en cada tema me proponía para ser la chica del video. Y la respuesta de él era 'en el próximo vas vos'. Hasta que me mostró este tema y bueno, me dijo que sí a ser su modelo", continuó.

En ese punto, enfatizó a pura ironía: "Creo que podría ser su única modelo". Aunque descartó que fuera por una cuestión de celos de pareja: "Es una cuestión de que quedamos tan bien los dos juntos que no se puede desperdiciar eso. Ja, ja".

BARBY SILENZI CONTÓ LA MEJOR ESCENA QUE GRABÓ CON EL POLACO

En cuanto a la grabación con el Polaco, Barby se explayó: "La verdad nos re divertimos haciendo el video y fue súper bien. Repetimos escenas, pero lo normal. Somos compañeros de vida, y sobre todo amigos, así que fue re lindo".

"Además, vieron cómo es el Pola con sus chistes y cosas. Nos matamos de risa", dijo.

Ahí, precisó: "Nos reímos, sobre todo, en la escena de la comida donde él me preparó la mesa y el menú como para conquistarme por las cag... que se había mandado".

EL BUEN MOMENTO BARBY SILENZI Y EL POLACO COMO PAREJA

A un mes del tercer cumpleaños de Abril, la hija en común con el Polaco, Barby Silenzi se alegra de que ya no sean noticias por los rumores de crisis, ni por peleas que ellos mismos expongan.

"Estamos en un muy buen momento. Y proyectándonos como pareja y como padres. Tenemos una familia grande así que tratamos de que no pasen esas cosas todo el tiempo", expresó ante Ciudad.

"A mí me encantaría otro bebito y casarme, obvio. Él ya lo sabe. Me lo tiene que pedir", siguió.

Y como Barby sabe que "el Polaco va aflojando de a poco", no pierde las esperanzas de que también ceda a la búsqueda de un varoncito y también casarse, por más que no sea ante Dios ni ante la Iglesia, sino en una ceremonia simbólica íntima.

Para ambos pasos trascendentales Silenzi reconoció: "Lo vamos a planear. Tenemos que estar bien decididos los dos".