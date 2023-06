La declaración de amor de Gianinna Maradona a Daniel Osvaldo tras acompañarlo a su presentación: "De las noches que se guardan para siempre con el alma"

Luego de que Ciudad encontrara a Gianinna Maradona acompañando a Daniel Osvaldo en la presentación de su banda de rock llamada Barrio Viejo en un bar en Palermo, la joven le dedicó un dulce mensaje a su novio en las redes.

“¡De las noches que se guardan para siempre con el alma! (mi canción). ¡Te amo con todo mi corazón, Pablo!", escribió la hija de Diego Maradona junto a una foto en el que se lo ve al cantante arriba del escenario y que compartió en Instagram Stories.

La pareja volvió a Argentina después de un viaje por Europa junto a Claudia Villafañe y el exfutbolista expresó a la prensa que la pasaron muy bien. De esta manera, la pareja se mostró súper consolidada después de varias idas y vueltas y Daniel expresó su fanatismo por el Diez usando una remera suya.

¡Están a full!

Foto: Captura de Instagram Stories

CONTUNDENTE POSTEO DE DANIEL OSVALDO TRAS LA FUERTE RESPUESTA DE GIANINNA MARADONA A JIMENA BARÓN

Luego del fuerte posteo que compartió Gianinna Maradona después de que Jimena Barón lanzara una picantísima frase en pleno show de su Mala Sangre tour, Daniel Osvaldo dio que hablar con su gesto en las redes.

El exfutbolista plasmó en Instagram Stories un collage de fotos donde se lo ve a puro mimo y complicidad con la hija de Diego Maradona, que acompañó con el sugestivo tema Pero el amor es más fuerte, de Ulises Butrón (y que se popularizó con la película Tango Feroz), dejando en claro su fuerte apoyo a su pareja, quien también reposteó la publicación.

Cabe recordar que minutos previos a cantar La Araña, la explosiva canción que le dedicó a la hija de Claudia Villafañe por su romance con el papá de Morrison "Momo" Osvaldo, Jimena anunció en off: "Una muy buena amiga. Éramos vecinas. Fue su idea. Ella me protegió. Me cuidó. Ella sabía todo de mí. Un día me mintió. Y me rompió el corazón. Nunca pude perdonarla. Nunca. Porque las buenas amigas no se cog… a los maridos de sus amigas".

Ante esto, Gianinna recogió el guante y también dijo lo suyo: "Me llamo a silencio para no darle más trascendencia a la historieta. No me queda cómodo exponer miserias ajenas cuando hay tantos niños involucrados. Yo no cuido solo al mío, más cuando después hay un vínculo. Yo sé lo que vi y todo lo que viví", comenzó diciendo.

"De qué cosas/personas me hice cargo sin tener por qué, ya que hacía media hora que nos conocíamos. Fui y soy la protagonista de mi propia vida. Crean lo que quieran creer, lo que sus cerebros y creencias les permitan. Hay muchas cosas que pasan de realidad a ficción en un abrir y cerrar de ojos", agregó.