Luego de que saliera a la luz de está atravesando una fuerte crisis de pareja con Barby Silenzi (con quien tiene a su pequeña Abril) y que nació después de bloquearla en sus historia s de Instagram cuando viajo a Brasil para ver la final de Boca, El Polaco rompió el silencio.

Indagado por el motivo que lo llevó a restringir a Barby de sus redes, el cantante dijo lo suyo en una nota que dio a Intrusos: “Porque no me gusta que me vea”, lanzó, sin filtro en el programa que conduce Flor de la Ve por América.

“A ella le encanta chusmear todo lo que hago. O sea, va y se mete por todos lados las cuentas que tiene y eso está mal”, agregó, dando detalles de la actitud de la bailarina que habría desencadenado este mal momento entre ellos. Y cerró, contundente: “Ella puede subir cosas en sus historias para que la gente le conteste cosas y eso puede ser chistoso, y yo no puede hablar nada. Esto es 50 y 50″.

EL POLACO CONFIRMÓ SU CRISIS DE PAREJA CON BARBY SILENZI

Este domingo, El Polaco visitó Almorzando con Juana Viale donde confirmó los rumores sobre la crisis que está viviendo con Barby Silenzi, aunque, fiel a su estilo, no confirmó si el impasse es definitivo o algo temporario, como viene ocurriendo hace años.

“Estamos en una crisis grande, creo que es la más grande que tuvimos. No estamos separados porque en realidad nunca vivimos juntos, pero no nos estamos poniendo de acuerdo. Siempre vivimos separados, aunque compartimos a nuestra hija”, contó Ezequiel Cwirkaluk.

“Tengo 36 años, y tengo tres hijas de tres mujeres diferentes. Pasaron cosas. Toda mi vida fui papá, desde los 19 años. Las madres de mis hijas son espectaculares, por algo aparecieron en mi vida”, agregó El Polaco, que no especificó las causas de la crisis, Y cerró, contundente.: “Yo la amo mucho y es una mujer excelente, como las demás mamás de mis nenas”.