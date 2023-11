Barby Silenzi reveló en su visita a LAM qué fue lo que la llevó a separarse del Polaco, quien aseguró el domingo en la mesa de Juana Viale que estaban en crisis.

“¿Qué es lo que te duele profundamente del Polaco?”, le preguntó Ángel de Brito y la bailarina respondió: “Sus actitudes hacia mí, siento que no soy importante para él”.

“Lo que más me molestó fue lo que hizo el domingo, ni si quiera me llamó para decirme ‘voy a decir esto porque siento que tengo que hacerlo’, no me dijo nada”, manifestó.

Barby Silenzi en LAM.

Indignada, Barby expresó: “Él ni si quiera me contó cuándo se iba, a qué hora y cuándo volvía, tenemos una hija. No puedo seguir bancándome esa indiferencia hacia mí”.

QUÉ DIJO BARBY SILENZI CUANDO LE PREGUNTARON POR LAS INFIDELIDADES DEL POLACO

Barby Silenzi habló de su ruptura con el Polaco después de que este asegurara que están en crisis y respondió qué le pasa con los rumores de infidelidad.

“¿Las infidelidades te importan cuánto?”, indagó Ángel de Brito y la bailarina contestó sincera: “No pienso en eso porque no lo veo a él siéndome infiel”.