En medio del escándalo, Barby SIlenzi confirmó su separación de El Polaco, luego de que él afirmara en Almorzando con Juana que estaba atravesando con su novia una fuerte “crisis de pareja”. En este contexto, Juan Etchegoyen aseguró que, a diferencia de lo que afirma el cantante, su separación de la modelo, esta vez, sería “definitiva”.

“Me decían hoy que la separación es definitiva, que no hay crisis grande, sino ruptura, tal como lo dijo Barby en las últimas horas. Te voy a dar los motivos de una separación escandalosa después de varios meses de tratar de sostener la familia, eso se terminó, ya no hay nada que se pueda hacer”, aseguró el comunicador.

"El Polaco se cansó de tantos planteos que le hacía diariamente Barby con respecto a sus otras hijas, algunos gastos que ella no veía bien que se hicieran. Lo que le dijo el cantante a su círculo íntimo es que Barby no lo deja disfrutar de sus hijas y que a ella le molesta que él esté con Sol y Alma".

Acto seguido, dio los verdaderos motivos detrás de la ruptura. “El Polaco se cansó de tantos planteos que le hacía diariamente Barby con respecto a sus otras hijas, algunos gastos que ella no veía bien que se hicieran. Lo que le dijo el cantante a su círculo íntimo es que Barby no lo deja disfrutar de sus hijas y que a ella le molesta que él esté con Sol y Alma. Fue sumando molestias hasta que no aguantó más, el límite fueron sus hijas”, sentenció, preciso. ¿Qué dirá ella?

EL LLANTO DE BARBY SILENZI TRAS LA SEPARACIÓN DEL POLACO

Ángel de Brito: -Pensaste seriamente en dejarlo, decir “me voy, hago mi vida”.

Barby Silenzi: -Sí. En esos momentos él se dio cuenta…

Yanina Latorre: -¿Y por qué volvés?

Marixa Balli: -Porque lo ama.

Barby: -Sí, básicamente es eso. Y por la familia, las nenas.

Ángel: -¿Te pesa el proyecto familiar?

Barby: -Sí. Por ejemplo, el Día de la Madre, que él me dejó sola, yo no iba a ir a la casa. No quería compartir. Pero fui por las nenas, que estuvieron tres días encerradas conmigo. Fui para que ellas disfruten. El día estaba hermoso. Por ahí yo quiero tomar una decisión, pero después pienso en las nenas.