Las declaraciones del Polaco al regreso de Brasil, donde fue a ver la derrota de Boca 2-1 contra Fluminense por la final de la Copa Libertadores de América, exacerbó la furia de Barby Silenzi.

“Lo escuché y me pareció un desastre porque mintió en todo”, arrancó indignada la mampa de Abril Cwirkaluk (3).

Entonces, se explayó ante Intrusos: “Dijo que no acepto y me hago la bolú. Primero que es algo íntimo de la pareja que no tiene por qué contar en televisión. Contó que estamos una crisis muy grande, pero estamos separados. No es una crisis grande”.

“Me dice que me ama por un mensaje de texto o por la tele. ¿Y después qué hago con eso?”, protestó Barby Silenzi dolida con El Polaco.

LOS RECLAMOS DE BARBY SILENZI AL POLACO

“Yo le reclamaba que tengamos más momentos en pareja. Cuando me contó que se iba a Boca a ver a Brasil me cayó mal, porque no tiene tiempo para mí, pero sí para suspender shows”, blanqueó.

Ahí, arremetió sin filtros: “Es un padre amoroso, presente, pero se fue a Brasil y la hija le chup… un hue… Lo mismo hizo con las otras hijas”.

“Dijo que no era celoso y es recontra celoso”, enfatizó.

Al final, Barby Silenzi le pasó facturas al Polaco: “Me gustaría que si nos arreglamos se siente en la mesa de Juana, o de alguien, lo exprese abiertamente con mucho amor. ¡Que me demuestre algo!”.