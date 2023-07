"Era mi amiga y está con el padre de mi hijo": Jimena Barón volvió a fulminar a Gianinna Maradona

Jimena Barón, felizmente en pareja con Matías Palleiro, volvió a fulminar a Gianinna Maradona, quien fue su amiga, por su noviazgo con Daniel Osvaldo, padre de su hijo Momo.

La cantante hasta le dedicó a la hija de Diego Maradona un tema re picante, La Araña, que narra la traición de una amiga. En el tema, canta que esta "araña", mientras consuela a su amiga por sus problemas de pareja, coquetea con su marido.

Y ahora, en una entrevista, Jimena volvió a la carga. "Yo quedé como la quilombera y como la del puterío. la verdad yo no hice un carajo. Todo lo que pasó fue porque el padre se rayó, se fue con otra mina, se tatuó... Entonces yo dije: ‘Che, esto no es mío. Yo estoy acá bancándome las balas, las cámaras me las ponen a mí, pero yo nunca en mi vida hice quilombo’. Yo, de última, salgo cada tango y digo: ‘Pará loco, me hicieron esta, no me rompan las pelotas’”, dijo, refiriéndose a Daniel y Gianinna.

JIMENA BARÓN TRATÓ DE HIPÓCRITA A GIANINNA MARADONA

Sin nombrar directamente a Gianinna Maradona, Jimena Barón habló de la traición que sintió por parte de quien fue su amiga.

"Acá hay mucha hipocresía del ambiente. Tipo: ‘Está todo bien’. ¡No! No, está todo bien las bolas. Era mi amiga y está con el padre de mi hijo... Tengo esa personalidad de que no soy una persona careta, algo que a veces nos trae un poco de problemas", sumó, haciendo hincapié en que se enojó mucho y le costó aprender a reírse de lo que le pasó.

Y se despidió remarcando que volvió a ponerse de pie por su hijo. "Se vivió como una novela, pero para mí fue muy difícil, con mi amiga que después sucedió lo de La Araña. Y fue agarrar a Momo y decir: ‘Yo soy la mamá de este pibe’. Estar fuerte para él", cerró en diálogo con Soñé que volaba, conducido por Migue Granados.