En medio de la felicidad que siente tras haber sellado su amor con Guido Mazzoni con el casamiento por civil al que asistieron sus seres queridos, Sol Pérez sorprendió al revelar cómo fue su noche de boda.

“Estoy re contenta y es increíble lo rápido que pasa todo. Hace un año estábamos preparando todo y ahora ya está pasando”, comenzó diciendo Sol en Cortá por Lozano, el programa que conduce Vero Lozano por Telefe y donde trabaja como panelista.

“La verdad, es mágico lo que pasa. Es tanto el amor que uno recibe que no alcanza la vida para agradecer. Ver a la gente emocionada, todos juntos, viviendo con vos ese momento”, agregó sobre cómo vivió el día que dio el “sí”.

Por otro lado, la flamante esposa de Guido no escatimó en halagos para el juez que los casó: “Era un capo total, lo amamos, hizo el mejor civil del mundo. Nos preguntó dónde nos conocimos, qué nos había llevado hasta ahí, qué era lo que yo veía en Guido y lo que él veía en mí y por qué nos elegíamos, porque es un elegirse todos los días”.

Además, consultada por la noche de bodas, la panelista aseguró que no hubo intimidad y explicó la insólita razón: “Guido estaba detonado”, lanzó. Y cerró: “Yo había comprado unas barritas de cereal, a la mañana me levanto a buscarlas y no había ninguna. Me dijo que se había comido dos, pero es imposible, había comprado como 10″.

EL LLANTO DE GUIDO MAZZONI EN SU CASAMIENTO CON SOL PÉREZ

Fue un día de mucha felicidad el que vivieron Sol Pérez y Guido Mazzoni tras dar el “sí” en el Registro Civil rodeados de sus seres queridos. Y esa emoción se vio reflejada en los novios al decir unas profundas palabras frente al resto de los invitados.

“Sol me enseñó lo que es la humildad, me enseñó lo que es tener empatía, lo que es trabajar, lo que es amar a la familia incondicionalmente, lo que es ponerse contento por cualquier detalle”, se lo escuchó decir a Guido, con la voz quebrada y lágrimas en los ojos.

“Los que me conocen saben que amo hacer reír. Yo lo único que quería es hacer reír a mis amigos, y ahora lo único que quiero es hacerla reír a Sol”, agregó, abriendo su corazón ante los presentes, tal como se vio en el video que pasaron en Cortá por Lozano.

Y cerró, muy movilizado y con humor: “Es ver un mundo nuevo con los ojos de ella que es mejor. Sol es mucho mejor persona que yo y hace mucho mejor persona a todos los que rodea. Para mí es todo y voy a morir a su lado haciéndola feliz. No hoy”.