Luego de las repercusiones que despertó la nota que dio Yanina Latorre a Nadie dice nada (el programa que se emite por Luzu TV), donde reveló su técnica para saber si su hijo, Dieguito, había tenido sexo en su cama, la panelista de LAM volvió a dar más detalles de esa anécdota.

Después de recordar el malestar que le generó haber encontrado una macha marrón en las sábanas del cuarto que comparte con su esposo, Diego Latorre, Yanina aseguró que llamó indignada a su hijo: “Quería saber qué era y chupé las sábanas”, lanzó, despertando las risas de todas sus compañeras.

“Ahí, Dieguito, me dijo ‘ay, mamá, me pedí un cuarto de helado por una aplicación. Me dijo que estaba solo”, agregó la angelita, sin quedarse conforme con el relato del joven, quien se había quedado en el departamento familiar que tienen en Capital Federal.

“Y como no le creí, seguí la ruta del helado. Fui a la cocina, busqué el helado y había un pote y una cuchara”, cerró Yanina, imprimiéndole humor a la escena y tras confesar que es una madre “controladora”.

¡Qué momento!

ASEGURAN QUE LUCIANA SALAZAR NO QUISO CRUZARSE CON YANINA LATORRE EN UN EVENTO

El evento Los Personajes del Año que realiza cada año la revista Gente y que reúne a muchas figuras fue la antesala de varios momentos que dieron que hablar. Y uno de ellos tendría como protagonistas a Luciana Salazar y Yanina Latorre.

Así lo deslizó Mariana Brey en Socios del Espectáculo: “Otra que me dijeron que estuvo evitativa fue Luciana Salazar. Es un encanto ella, pero se andaba escondiendo de Yanina Latorre”, lanzó la panelista del programa de eltrece.

“Cuando la vio entrar a Yanina Latorre y vio que se la podía llegar a cruzar para saludarla, viste como es que va y te da un beso en la frente sin problemas, se empezó a esconder”, agregó, dejando en claro que la modelo no tendría un buen vínculo con la angelita.

Por último, Rodrigo Lussich –que también fue parte del evento junto a Adrián Pallares- cerró: “Había como pequeños livings y ella estuvo casi siempre en su living con la nena (Matilda), podías ir a saludarla, pero salió solo al momento de la foto”.